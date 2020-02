TOSRBY – Elfyn Evans ha vinto in Svezia il rally senza neve. Il pilota britannico ha centrato il suo secondo successo iridato in carriera, il primo con la Toyota Yaris (in precedenza aveva vinto sulle strade di casa con la Ford Fiesta). Per il team nipponico la …

