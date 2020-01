LAS VEGAS – Non solo automobili e non solo mobilità: Toyota compie un balzo in avanti del futuro e progetta la creazione di una intera città. Una città vera per la quale ha già dei piani concreti come la sua estensione (70 ettari, l’equivalente di un centinaio di …

Continua a leggere >>>>> Woven City, la città del futuro secondo Toyota svelata al CES

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...