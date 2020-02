New York, 21 feb. (Adnkronos/Washington Post) – Wells Fargo verso un patteggiamento con la Securities and Exchange Commission (Sec) e il Dipartimento di Giustizia Usa per chiudere il procedimento che vede la banca Usa accusata di aver creato milioni …

Continua a leggere >>>>> Wells Fargo: verso patteggiamento da 3 mld dollari con Sec

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...