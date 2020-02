New York, 5 feb. (askanews) – Wall Street ha chiuso in rialzo, prolungando il rimbalzo per il terzo giorno di fila. Il Djia è tornato sopra la soglia psicologica dei 29.000 punti e l’S&P 500 ha chiuso su nuovi massimi, cancellando le perdite legate al coronavirus …

Continua a leggere >>>>> Wall Street prolunga rimbalzo ma Tesla limita il Nasdaq

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...