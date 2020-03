Boeing (-24,7%), linee aeree, crociere colpite duramente (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – New York, 18 mar – Wall Street prosegue in forte ribasso dopo la ripresa degli scambi in seguito a un blocco delle contrattazioni di 15 minuti per eccesso di ribasso.

Continua a leggere >>>>> Wall Street: in caduta libera (Dj -8,6%), Wti cede oltre il 18%

