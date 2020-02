New York, 27 feb. (askanews) – Wall Street ha chiuso in forte calo una seduta caratterizzata dalla volatilità. I tre listini hanno ceduto oltre il 4% e sono entrati in correzione, avendo perso oltre il 10% dai massimi toccati appena 10 giorni fa. Per il Djia e l’S&P …

Continua a leggere >>>>> Wall Street crolla a causa di coronavirus, indici cedono oltre 4%

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...