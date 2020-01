Dow Jones, Bank of America alza prezzo obiettivo su Apple. Lettera sulle large caps del settore industriale. Nyse, Lamb Weston in rally dopo la trimestrale. I titoli ed i temi caldi sulla piazza azionaria di Wall Street che va al weekend in rosso dopo che, …

Continua a leggere >>>>> Wall Street con spavento al weekend, incubo shock petrolifero

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...