New York, 12 mar. (askanews) – Wall Street ha chiuso nuovamente in forte ribasso dopo che il presidente Usa, Donald Trump, e la Federal Reserve non sono riusciti a rasserenare i mercati, timorosi per l’impatto economico del coronavirus. Il Dow Jones ha …

