New York, 2 apr. (askanews) – Wall Street ha chiuso in rialzo una seduta caratterizzata nuovamente da elevata volatilità. Dopo aver aperto in ribasso, in seguito a un balzo oltre le attese delle nuove richieste per i sussidi di disoccupazione (+3,3 milioni contro …

