New York, 1 apr. (askanews) – Wall Street ha chiuso in forte calo e vicino ai minimi di giornata. I mercati hanno dunque iniziato il secondo trimestre dell’anno in ribasso, come avevano concluso i tre mesi precedenti. Il Dow Jones ha lasciato sul terreno 973,65 …

