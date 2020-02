Ancora giu’ il petrolio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – New York, 26 feb – Gli indici su Wall Street cercano il rimbalzo dopo il sell-off che ha caratterizzato le sedute di lunedi’ e martedi’ ed ha mandato in fumo oltre 1.700 miliardi di dollari. Gli investitori …

Continua a leggere >>>>> Wall Street: cerca il rimbalzo in avvio (Dj +0,5%), Nasdaq torna sopra i 9mila (RCO)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...