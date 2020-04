Nasdaq 100 supera per primo la bufera grazie ai titoli FAANG, da Facebook ad Apple e passando per Netflix, Alphabet ed Amazon. Il Nasdaq 100, rally furioso dai minimi dello scorso mese di marzo del 2020. I titoli anti coronavirus per eccellenza: Amazon e …

Continua a leggere >>>>> Wall Street azionario, Nasdaq100 ha già sconfitto il coronavirus

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...