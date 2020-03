(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – New York, 26 mar – Gli indici su Wall Street hanno accelerato, consolidando i guadagni messi a segno nei primi minuti di contrattazioni, nonostante il balzo riportato nelle richieste settimanali per i sussidi di disoccupazione.

