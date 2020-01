La XC40 è il modello di Volvo più venduto in Europa, con oltre 140.000 unità nel 2019 e, dopo la versione ibrida plug-in, arriva quella 100% elettrica. Costruita sulla piattaforma CMA, nata per le compatte della Casa svedese e già pronta per l’elettrificazione, …

