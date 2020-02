Volvo, negli Usa crescono le prenotazioni per la XC40 elettrica. In Italia arriverà per fine anno. Il prezzo, l’autonomia e tutte le caratteristiche della prima suv elettrica svedese. Dopo il debutto l’ottobre scorso, negli Stati Uniti è già un successo e, secondo la …

Continua a leggere >>>>> Volvo, negli Usa migliaia le prenotazioni della XC40 elettrica

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...