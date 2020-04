Dai tubi di scarico del suv Volkswagen Touareg dotato del turbodiesel V8 TDI da 421 Cv escono solo fra 10 e 20 mg/km, cioè il 75% per cento in meno rispetto ai limiti stabiliti dalle norme Euro 6. Questo risultato è stato rilevato in Germania dall’ente …

Volkswagen Touareg V8 TDI, un altro diesel che cancella NOx

