Il 20 la commissione sarà chiamata a votare per il ripristino dei vitalizi, il Movimento 5 Stelle scende in piazza, per Non è l'Arena il servizio della …

Continua a leggere >>>>> Vitalizi, tra i cinque chiamati a decidere Simone Pillon: 'potremmo stupire con effetti speciali'

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...