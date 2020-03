Milano, 6 mar. (Adnkronos) – Ricavi netti di 64,9 milioni di euro per Masi Agricola nel 2019, in linea con lo scorso anno. La redditività migliora nel quarto trimestre e l’ebitda si attesa a 11,2 milioni di euro. L’utile netto è di 4,3 mln, in calo dai 7,2 mln dello scorso …

