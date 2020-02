Nel mondo del tour-operating esistono tante escursioni ed esperienze legate agli animali, come passeggiate e safari a dorso d’elefante; tra le più famose, la salita all’Amber Fort nei pressi di Jaipur, in India. La programmazione di Viaggi Dell’Elefante non …

Continua a leggere >>>>> Viaggi Dell’Elefante, programmazione sempre più ecoluxury

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...