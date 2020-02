L’Unione dei commercianti denuncia un rincaro fino al 300% delle commissioni sui pagamenti con carte di credito per gli esercenti. Un “aumento spropositato” scrive l’Usc in una nota in cui spiega di averlo già previsto e di aver già segnalato questa ipotesi …

