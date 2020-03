(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – New York, 02 mar – A febbraio, l’Ism manifatturiero – l’indice che misura la performance del settore manifatturiero negli Stati Uniti – e’ diminuito oltre le attese. L’indice di riferimento redatto dall’Institute for Supply Management e’ …

Continua a leggere >>>>> Usa: scende a 50,1 punti Ism manifatturiero a febbraio, sotto le stime (RCO)

