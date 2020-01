Roma, 27 gen 08:32 – (Agenzia Nova) – Steve Bannon, ex capo della campagna elettorale di Donald Trump ed ex membro del Consiglio per la …

Continua a leggere >>>>> Usa: Bannon a "La Verità", vogliono annullare la presidenza Trump

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...