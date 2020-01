Il miliardario Michael Bloomberg non ha escluso di spendere un miliardo di dollari della sua fortuna nella corsa per le presidenziali Usa, anche se non …

Continua a leggere >>>>> Usa 2020, Bloomberg: spendo 1 miliardo pur di battere Trump

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...