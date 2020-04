Roma, 8 apr. (Adnkronos) – Nestlé Perugina dona al Banco Alimentare oltre 90mila uova di Pasqua, per permettere ai volontari della fondazione di regalare uno dei simboli più amati della festa a chi è più in difficoltà. Non solo. Nestlé sta già donando loro …

