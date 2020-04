UnipolSai conferma cedola. Stand by quota stipendi variabile (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – Milano, 02 apr – Dopo le banche, ora tocca anche al gruppo Unipol mettere in ‘stand by’ le cedola in attesa che passi la bufera coronavirus. Il cda della holding, …

