Ok all’aumento di capitale di Bper (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – Milano, 18 feb – UnipolSai Assicurazioni ha sottoscritto con Intesa un accordo per l’acquisizione, direttamente o per il tramite di societa’ controllata, di rami d’azienda riferibili a una o piu’ …

Continua a leggere >>>>> Unipol: accordo per rilevare compagnie assicurative di Ubi

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...