Da oggi gli operai Unilever torneranno in fabbrica a produrre. Dopo 10 giorni di sciopero ad oltranza, i lavoratori riuniti in assemblea hanno deciso di stoppare la protesta. La scelta è arrivata alla fine del dibattito sindacale, in cui tutte le sigle hanno proposto …

Continua a leggere >>>>> Unilever, lo sciopero rientra: tutte le speranze riposte nel tavolo al Mise

