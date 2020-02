Unicredit ribadisce di non essere interessata a operazioni di M&A e sostiene che non verrà coinvolta in alcuna transazione. E’ stato lo stesso amministratore delegato del gruppo, Jean-Pierre Mustier, ha chiarirlo in una lettera inviata oggi ai dipendenti.

