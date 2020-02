Per Unicredit potrebbe essere una rivoluzione: il ceo Jean Pierre Mustier sarebbe in procinto di lasciare l’istituto per andare a guidare il colosso britannico Hsbc. Una decisione sul suo futuro potrebbe essere comunicata presto, anche se forse non in serata.

