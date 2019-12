Le risorse serviranno per acquistare una residenza per anziani a Bra e per ristrutturare una residenza universitaria per gli studenti degli atenei torinesi. Unicredit: 12 milioni di finanziamento a impatto sociale a Geras 2. Unicredit e il Fondo Geras 2 hanno …

Continua a leggere >>>>> Unicredit: 12 milioni di finanziamento a impatto sociale a Geras 2

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...