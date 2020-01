L’appello di Assoviaggi Liguria, in occasione dell’incontro pubblico, presso la sede regionale di Confesercenti per fare il punto sullo stato del comparto in Liguria. Al centro degli interventi dei partecipanti, come detto, la lotta all’abusivismo: «Il cuore …

Continua a leggere >>>>> Un giro di vite contro l’abusivismo nelle agenzie di viaggio

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...