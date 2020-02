La crescita è trainata dall’acquisto di prodotti con uno scontrino medio di circa 66 euro. Informatica ed Elettronica, seguiti dall’Abbigliamento si confermano i comparti più rilevanti. Redazione. 17 febbraio 2020 15:30. Condivisioni …

Continua a leggere >>>>> Tutti pazzi per lo shopping on line: cosa si compra in rete

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...