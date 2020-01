(Teleborsa) – Il 2020 comincia nel migliore dei modi per TraWell Co. L’azienda attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, comunica di aver vinto la gara per la fornitura della propria offerta integrata di servizi per i …

Continua a leggere >>>>> TraWellCo vola: vince gara Aeroporto Internazionale Varsavia

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...