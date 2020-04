Un nuovo successo in termini di vendite per Toyota RAV4, uno dei modelli più iconici della casa automobilistica giapponese. Il SUV ha infatti raggiunto quota 10 milioni esemplari venduti in tutto il mondo da quando venne lanciato per la prima volta sul …

Continua a leggere >>>>> Toyota RAV4, 10 milioni di esemplari venduti

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...