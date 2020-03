Telecom torna al dividendo nella peggiore settimana di Borsa per il titolo, che solo ieri ha perso il 6% (-9% il giorno precedente) portando l’azione a nuovi minimi storici: 37 centesimi di euro. La cedola non è cospicua (1 cent per azione) ma era dal 2013 che …

Continua a leggere >>>>> Tim torna alla cedola e alza i target

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...