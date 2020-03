Telecom Italia (Tim) subito in luce a Piazza Affari, col titolo che rimbalza attorno ai 37,5 centesimi per azione in crescita del 2% (dopo aver segnato anche un +6% in apertura) rispetto al minimo degli ultimi 25 anni (37 centesimi) visto ieri, grazie ai buoni conti …

