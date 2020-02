ThyssenKrupp ha annunciato di aver venduto la divisione ascensori per 17 miliardi di euro e di voler reinvestire i proventi per rilanciare le attività che restano a far parte del gruppo della multinazionale. Ad acquistare la divisione Elevator, la più redditizia del …

Continua a leggere >>>>> Thyssen vende la divisione ascensori Speranza di ripartenza anche per Ast

