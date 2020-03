Per molti italiani scrivere e parlare in inglese in maniera professionale è un sogno quasi irrealizzabile. Non è un caso che l’Italia insegui la Nigeria e si trovi pochi gradini sopra la Bielorussia per capacità nel comunicare in lingua Inglese. A questa …

Continua a leggere >>>>> TextRanch sfida l’intelligenza artificiale di Google Translate

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...