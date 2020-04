ROMA, 8 aprile (Reuters) – Il Tesoro ha collocato stamani tutti i 9,5 miliardi di euro offerti complessivamente in due Bot a 3 e 12 mesi, con una buona richiesta per la scadenza più breve, e rendimenti ovviamente in rialzo all’indomani del nulla di fatto …

