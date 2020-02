Non è la prima volta che una Tesla Model 3 viene smontata pezzo per pezzo per studiare cosa c’è sotto la carrozzeria. Una nuova conferma sull’alto livello tecnologico raggiunto dalla casa automobilistica americana è arrivata ora dalla prestigiosa rivista …

Continua a leggere >>>>> Tesla, ingegneri: “Il computer della Model 3 è avanti di 6 anni”

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...