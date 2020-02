L’autonomia delle automobili Tesla Model X e Tesla Model S è stata estesa. Sebbene non sia chiaro come, per ora basti questo semplice annuncio: maggior numero di chilometri praticabili, minor numero di ricariche necessarie, miglior esperienza …

Continua a leggere >>>>> Tesla estende l’autonomia delle auto Model X e Model S

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...