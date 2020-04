Quello che stiamo vivendo non è affatto un momento semplice, anche per il settore dei motori. Tanto i produttori di auto quanto quelli di moto stanno fronteggiando una crisi senza precedenti, con vendite azzerate (o quasi) e prospettive di ripresa immediate …

Continua a leggere >>>>> Tesla aiuta i clienti con rimborsi di denaro per fronteggiare l’emergenza

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...