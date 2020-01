Scarperia (Firenze), 26 gennaio 2020 – Oltre 800 persone hanno pranzato oggi nei box dell'autodromo del Mugello, trasformati per l'occasione in un …

Continua a leggere >>>>> Terremoto in Mugello, in ottocento per il pranzo della solidarietà all'autodromo

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...