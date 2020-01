La vicenda del Terremoto – ha concluso – è materia complicata e ormai e' chiaro a tutti come non si possa continuare a governarla per deroghe, …

Continua a leggere >>>>> Terremoto: il sindaco di Norcia preoccupato per lo stop della raccolta delle macerie

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...