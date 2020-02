ROMA – Fondamentali in leggera crescita per il gruppo Terna, gestore della rete di dispacciamento dell’energia elettrica in Italia. Nel corso del 2019, la società controllata da Cassa Depositi Prestiti e partecipata indirettamente dal gruppo cinese State Grid …

Continua a leggere >>>>> Terna, ricavi oltre 2,3 miliardi e margini in crescita

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...