Quotidiano Energia – “Non è ancora possibile stimare in via definitiva l’evoluzione del costo di transito verso l’Italia”. Lo ha chiarito ieri l’Arera con riferimento alle tariffe di trasporto gas adottate dai regolatori di Francia e Germania, che in base ai calcoli iniziali …

Continua a leggere >>>>> Tariffe gas Germania-Francia, Arera: “Ancora incerto impatto sui costi per l’Italia”

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...