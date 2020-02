Anche in tempi di coronavirus un supermercato dove non manca niente, a parte le casse, saprebbe riempirsi di gente. Ebbene c’è, non è un sogno, è fra noi, esiste: ha aperto in questi giorni a Seattle, nello spazio di Capitol Hill. È il primo Amazon Go Grocery: …

Continua a leggere >>>>> SUPERMARKET – Arriva Amazon Go Grocery, dove c’è tutto tranne le casse

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...