(Teleborsa) – L’economia americana conferma una crescita in linea con le attese: il dato del PIL del 4° trimestre è stato indicato al 2,1% come la stima preliminare. Il dato, diffuso oggi dal Dipartimento del Commercio americano, è in linea con le attese degli …

