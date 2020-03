L’innovazione deve essere un vizio di famiglia in casa Musk. Da diversi anni Kimbal, fratello minore di Elon, noto per avere fondato la casa automobilistica di auto elettriche Tesla Motors, ha scelto l’agricoltura di precisione come progetto di vita, indirizzando i …

Continua a leggere >>>>> Sta per nascere la Tesla dell’ortofrutta

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...