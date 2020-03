Anche il consigliere esecutivo della BCE, Fabio Panetta, è sceso in campo per sconfessare il governatore Christine Lagarde dopo la dichiarazione resa in conferenza stampa post-board di giovedì scorso, secondo cui l’istituto “non è qui a chiudere gli spread”.

Spread e BTp, Panetta contro la linea ufficiale della BCE promette di intervenire

